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ПАРЄ визнала енергетичний терор росії проти України злочином - нардеп

Київ • УНН

 • 262 перегляди

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо справедливого енергетичного переходу, включивши правки про російську агресію проти української енергетики. Резолюція засуджує атаки рф на цивільну інфраструктуру та закликає світ підтримати Україну у відновленні стійкої енергосистеми.

ПАРЄ визнала енергетичний терор росії проти України злочином - нардеп

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про справедливий і сталий енергетичний перехід, у яку включено правки щодо російської агресії та системного терору проти української енергетичної інфраструктури.  Про це повідомив народний депутат України та член Постійної делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.  

Деталі 

Резолюція була підтримана 67 голосами, 12 парламентарів проголосували проти і ще 21 утримався.

Гончаренко також детально розповів, що саме враховано в резолюції ПАРЄ:

Засудження атак на цивільну енергетичну інфраструктуру

- росія цілеспрямовано і системно б'є по об'єктах цивільної енергетики в Україні;

- це грубе порушення міжнародного гуманітарного права;

- це пряма загроза міжнародній енергетичній безпеці;

- це підриває глобальні кліматичні цілі, бо війна затягує перехід від викопного палива до чистої енергії.

Відповідальність агресора та захист об'єктів відновлюваної енергії

Представник України ініціював чіткий заклик засудити будь-яку військову агресію проти цивільної енергетики - і особливо об'єктів сонячної, вітрової та іншої відновлюваної енергії.

Підтримка України у відновленні нової енергосистеми

Депутат запропонував додати окремий пункт про необхідність довгострокової технічної, матеріальної та фінансової допомоги Україні для:

- відновлення енергетичної інфраструктури;

- переходу до децентралізованої, стійкої та екологічно безпечної енергосистеми;

- забезпечення українців світлом, теплом і критичними послугами навіть в умовах війни.

Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні24.06.25, 20:47 • 77013 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Парламентська асамблея Ради Європи
Гончаренко Олексій Олексійович
Україна
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