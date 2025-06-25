ПАРЄ визнала енергетичний терор росії проти України злочином - нардеп
Київ • УНН
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо справедливого енергетичного переходу, включивши правки про російську агресію проти української енергетики. Резолюція засуджує атаки рф на цивільну інфраструктуру та закликає світ підтримати Україну у відновленні стійкої енергосистеми.
Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про справедливий і сталий енергетичний перехід, у яку включено правки щодо російської агресії та системного терору проти української енергетичної інфраструктури. Про це повідомив народний депутат України та член Постійної делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
Резолюція була підтримана 67 голосами, 12 парламентарів проголосували проти і ще 21 утримався.
Гончаренко також детально розповів, що саме враховано в резолюції ПАРЄ:
Засудження атак на цивільну енергетичну інфраструктуру
- росія цілеспрямовано і системно б'є по об'єктах цивільної енергетики в Україні;
- це грубе порушення міжнародного гуманітарного права;
- це пряма загроза міжнародній енергетичній безпеці;
- це підриває глобальні кліматичні цілі, бо війна затягує перехід від викопного палива до чистої енергії.
Відповідальність агресора та захист об'єктів відновлюваної енергії
Представник України ініціював чіткий заклик засудити будь-яку військову агресію проти цивільної енергетики - і особливо об'єктів сонячної, вітрової та іншої відновлюваної енергії.
Підтримка України у відновленні нової енергосистеми
Депутат запропонував додати окремий пункт про необхідність довгострокової технічної, матеріальної та фінансової допомоги Україні для:
- відновлення енергетичної інфраструктури;
- переходу до децентралізованої, стійкої та екологічно безпечної енергосистеми;
- забезпечення українців світлом, теплом і критичними послугами навіть в умовах війни.
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні24.06.25, 20:47 • 77013 переглядiв