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ПАСЕ признала энергетический террор россии против Украины преступлением - нардеп

Киев • УНН

 • 232 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию о справедливом энергетическом переходе, включив правки о российской агрессии против украинской энергетики. Резолюция осуждает атаки рф на гражданскую инфраструктуру и призывает мир поддержать Украину в восстановлении устойчивой энергосистемы.

ПАСЕ признала энергетический террор россии против Украины преступлением - нардеп

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о справедливом и устойчивом энергетическом переходе, в которую включены правки относительно российской агрессии и системного террора против украинской энергетической инфраструктуры.  Об этом сообщил народный депутат Украины и член Постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.  

Детали 

Резолюция была поддержана 67 голосами, 12 парламентариев проголосовали против и еще 21 воздержался.

Гончаренко также подробно рассказал, что именно учтено в резолюции ПАСЕ:

Осуждение атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру

- россия целенаправленно и системно бьет по объектам гражданской энергетики в Украине;

- это грубое нарушение международного гуманитарного права;

- это прямая угроза международной энергетической безопасности;

- это подрывает глобальные климатические цели, потому что война затягивает переход от ископаемого топлива к чистой энергии.

Ответственность агрессора и защита объектов возобновляемой энергии

Представитель Украины инициировал четкий призыв осудить любую военную агрессию против гражданской энергетики - и особенно объектов солнечной, ветровой и другой возобновляемой энергии.

Поддержка Украины в восстановлении новой энергосистемы

Депутат предложил добавить отдельный пункт о необходимости долгосрочной технической, материальной и финансовой помощи Украине для:

- восстановления энергетической инфраструктуры;

- перехода к децентрализованной, устойчивой и экологически безопасной энергосистеме;

- обеспечения украинцев светом, теплом и критическими услугами даже в условиях войны.

Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине24.06.25, 20:47 • 76998 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Парламентская ассамблея Совета Европы
Алексей Гончаренко
Украина
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