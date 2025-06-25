ПАСЕ признала энергетический террор россии против Украины преступлением - нардеп

Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о справедливом и устойчивом энергетическом переходе, в которую включены правки относительно российской агрессии и системного террора против украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат Украины и член Постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Резолюция была поддержана 67 голосами, 12 парламентариев проголосовали против и еще 21 воздержался.

Гончаренко также подробно рассказал, что именно учтено в резолюции ПАСЕ:

Осуждение атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру

- россия целенаправленно и системно бьет по объектам гражданской энергетики в Украине;

- это грубое нарушение международного гуманитарного права;

- это прямая угроза международной энергетической безопасности;

- это подрывает глобальные климатические цели, потому что война затягивает переход от ископаемого топлива к чистой энергии.

Ответственность агрессора и защита объектов возобновляемой энергии

Представитель Украины инициировал четкий призыв осудить любую военную агрессию против гражданской энергетики - и особенно объектов солнечной, ветровой и другой возобновляемой энергии.

Поддержка Украины в восстановлении новой энергосистемы

Депутат предложил добавить отдельный пункт о необходимости долгосрочной технической, материальной и финансовой помощи Украине для:

- восстановления энергетической инфраструктуры;

- перехода к децентрализованной, устойчивой и экологически безопасной энергосистеме;

- обеспечения украинцев светом, теплом и критическими услугами даже в условиях войны.

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