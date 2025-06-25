ПАСЕ признала энергетический террор россии против Украины преступлением - нардеп
Киев • УНН
ПАСЕ приняла резолюцию о справедливом энергетическом переходе, включив правки о российской агрессии против украинской энергетики. Резолюция осуждает атаки рф на гражданскую инфраструктуру и призывает мир поддержать Украину в восстановлении устойчивой энергосистемы.
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о справедливом и устойчивом энергетическом переходе, в которую включены правки относительно российской агрессии и системного террора против украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил народный депутат Украины и член Постоянной делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.
Детали
Резолюция была поддержана 67 голосами, 12 парламентариев проголосовали против и еще 21 воздержался.
Гончаренко также подробно рассказал, что именно учтено в резолюции ПАСЕ:
Осуждение атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру
- россия целенаправленно и системно бьет по объектам гражданской энергетики в Украине;
- это грубое нарушение международного гуманитарного права;
- это прямая угроза международной энергетической безопасности;
- это подрывает глобальные климатические цели, потому что война затягивает переход от ископаемого топлива к чистой энергии.
Ответственность агрессора и защита объектов возобновляемой энергии
Представитель Украины инициировал четкий призыв осудить любую военную агрессию против гражданской энергетики - и особенно объектов солнечной, ветровой и другой возобновляемой энергии.
Поддержка Украины в восстановлении новой энергосистемы
Депутат предложил добавить отдельный пункт о необходимости долгосрочной технической, материальной и финансовой помощи Украине для:
- восстановления энергетической инфраструктуры;
- перехода к децентрализованной, устойчивой и экологически безопасной энергосистеме;
- обеспечения украинцев светом, теплом и критическими услугами даже в условиях войны.
Специальный трибунал, привлечение рф к ответственности, компенсация ущерба: ПАСЕ приняла резолюцию по Украине24.06.25, 20:47 • 76998 просмотров