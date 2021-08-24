Паралімпіада-2020: українські спортсмени будуть змагатися за медалі у плаванні та фехтуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. 25 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 22 представники України. Українці будуть боротися за медалі у плаванні та фехтуванні, йдеться на сайті Сhampion.com.ua. Про це інформує УНН.
Фехтування
03:00 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас А: Демчук Андрій, Манько Артем
Плавання
03:29 - особисті змагання, чоловіки, на спині, 100 м, клас S2: Панібратець Євген, Бондаренко Роман
03:59 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, клас S14: Крайник Василь
04:21 - особисті змагання, жінки, вільним стилем, 50 м, клас S6: Хонтар Ганна, Мерешко Єлизавета, Савцова Вікторія
04:24 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 50 м, клас S10: Кріпак Максим
Фехтування
04:20 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван
04:20 - особисті змагання, шабля, жінки, клас 6: Литовченко Марина
04:30 - особисті змагання, шабля, жінки: Морквич Наталія, Федота Олена, Бреус Євгенія
Плавання
04:42 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, клас S13: Вівчаренко Олексій, Гаращенко Кирило
Фехтування
05:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 8: Дідух Віктор
Плавання
05:21 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 100 м, клас S8: Дубров Денис
Фехтування
05:40 - особисті змагання, чоловіки, клас 8: Николенко Максим
10:00 - особисті змагання, жінки, клас 11: Косміна Наталія
14:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 3: Петрунів Василь
Нагадаємо
На Національному стадіоні у Токіо 24 серпня відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор. У спортсмена в Паралімпійському селищі Токіо 2020 виявлено Covid-19.