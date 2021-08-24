Паралімпіада-2020: українські спортсмени будуть змагатися за медалі у плаванні та фехтуванні

КИЇВ. 25 серпня. УНН. 25 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 22 представники України. Українці будуть боротися за медалі у плаванні та фехтуванні, йдеться на сайті Сhampion.com.ua. Про це інформує УНН.