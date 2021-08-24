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17 березня, 19:38 • 105545 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 138612 перегляди

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17 березня, 13:49 • 165148 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 161978 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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17 березня, 09:17 • 182551 перегляди

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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Паралімпіада-2020: українські спортсмени будуть змагатися за медалі у плаванні та фехтуванні

Паралімпіада-2020: українські спортсмени будуть змагатися за медалі у плаванні та фехтуванні

Київ • УНН

 • 25143 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. 25 серпня на XVI літніх Паралімпійських ігор у Токіо-2020 на старт вийдуть 22 представники України. Українці будуть боротися за медалі у плаванні та фехтуванні, йдеться на сайті Сhampion.com.ua. Про це інформує УНН.

Фехтування

03:00 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас А: Демчук Андрій, Манько Артем

Плавання

03:29 - особисті змагання, чоловіки, на спині, 100 м, клас S2: Панібратець Євген, Бондаренко Роман

03:59 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, клас S14: Крайник Василь

04:21 - особисті змагання, жінки, вільним стилем, 50 м, клас S6: Хонтар Ганна, Мерешко Єлизавета, Савцова Вікторія

04:24 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 50 м, клас S10: Кріпак Максим

Фехтування

04:20 - особисті змагання, шабля, чоловіки, клас 9: Кац Лев, Май Іван

04:20 - особисті змагання, шабля, жінки, клас 6: Литовченко Марина

04:30 - особисті змагання, шабля, жінки: Морквич Наталія, Федота Олена, Бреус Євгенія

Плавання

04:42 - особисті змагання, чоловіки, батерфляй, 100 м, клас S13: Вівчаренко Олексій, Гаращенко Кирило

Фехтування

05:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 8: Дідух Віктор

Плавання

05:21 - особисті змагання, чоловіки, вільним стилем, 100 м, клас S8: Дубров Денис

Фехтування

05:40 - особисті змагання, чоловіки, клас 8: Николенко Максим

10:00 - особисті змагання, жінки, клас 11: Косміна Наталія

14:00 - особисті змагання, чоловіки, клас 3: Петрунів Василь

Нагадаємо

На Національному стадіоні у Токіо 24 серпня відбулася церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор. У спортсмена в Паралімпійському селищі Токіо 2020 виявлено Covid-19.

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