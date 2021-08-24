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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Паралимпиада-2020: украинские спортсмены будут бороться за медали в плавании и фехтовании

Паралимпиада-2020: украинские спортсмены будут бороться за медали в плавании и фехтовании

Киев  •  УНН

 • 25139 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. 25 августа на XVI летних Паралимпийских игр в Токио 2020 на старт выйдут 22 представителя Украины. Украинцы будут бороться за медали в плавании и фехтовании, говорится на сайте Сhampion.com.ua. Об этом сообщает УНН.

Фехтование

03:00 - личные соревнования, сабля, мужчины, класс А: Демчук Андрей, Манько Артем.

Плавание

3:29 - личные соревнования, мужчины, на спине, 100 м, класс S2: Панибратец Евгений, Бондаренко Роман.

3:59 - личные соревнования, мужчины, баттерфляй, 100 м, класс S14: Крайник Василий.

4:21 - личные соревнования, женщины, вольным стилем, 50 м, класс S6: Хонтар Анна, Мерешко Елизавета, Савцова Виктория.

4:24 - личные соревнования, мужчины, вольным стилем, 50 м, класс S10: Крепостной Максим.

Фехтование

4:20 - личные соревнования, сабля, мужчины, класс 9: Кац Лев, Май Иван.

4:20 - личные соревнования, сабля, женщины, класс 6: Литовченко Марина.

4:30 - личные соревнования, сабля, женщины: Морквич Наталья, Федота Елена, Бреус Евгения.

Плавание

4:42 - личные соревнования, мужчины, баттерфляй, 100 м, класс S13: Вивчаренко Алексей, Гаращенко Кирилл.

Фехтование

5:00 - личные соревнования, мужчины, класс 8: Дидух Виктор.

Плавание

5:21 - личные соревнования, мужчины, вольным стилем, 100 м, класс S8: Дубров Денис.

Фехтование

5:40 - личные соревнования, мужчины, класс 8: Николенко Максим.

10:00 - личные соревнования, женщины, класс 11: Космина Наталья.

14:00 - личные соревнования, мужчины, класс 3: Петрунив Василий.

Напомним

На Национальном стадионе в Токио 24 августа состоялась церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр. У спортсмена в Паралимпийской деревне Токио 2020 обнаружено Covid-19.

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