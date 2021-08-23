Паралімпіада-2020: прапор Афганістану пронесуть на церемонії відкриття Ігор у Токіо

Деталі

“Прапор Афганістану буде задіяний на церемонії відкриття Паралімпіади. Ми запросили представника Управління верховного комісара ООН у справах біженців, який буде його нести. Таким чином ми хочемо продемонструвати нашу солідарність. Вони (паралімпійці з Афганістану) повинні були взяти участь в Іграх, але, на жаль, це неможливо”, — сказав він.

Контекст

У Паралімпіаді повинні були взяти участь два атлета з Афганістану. Серед них Закія Худададі, яка повинна була стати першою жінкою, яка представляє Афганістан на Паралімпіаді. Планувалося, що збірна прибуде у Токіо 17 серпня. Однак, як заявили в МПК, через ситуацію в Афганістані безпечного способу доставити її в Японію не залишилося.

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли у Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Ряд країн евакуює своїх громадян і співробітників посольств.

Паралімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 серпня по 5 вересня.