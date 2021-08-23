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Паралимпиада-2020: флаг Афганистана пронесут на церемонии открытия Игр в Токио

Паралимпиада-2020: флаг Афганистана пронесут на церемонии открытия Игр в Токио

Киев  •  УНН

 • 18726 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Флаг Афганистана будет пронесен на церемонии открытия Паралимпиады в Токио в знак солидарности со спортсменами из этой страны, которые не смогут принять участие в соревнованиях. Об этом в понедельник на пресс-конференции в японской столице заявил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс, пишет УНН.

Детали

“Флаг Афганистана будет задействован на церемонии открытия Паралимпиады. Мы пригласили представителя Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, который будет его нести. Таким образом мы хотим продемонстрировать нашу солидарность. Они (паралимпийцы из Афганистана) должны были принять участие в Играх, но, к сожалению, это невозможно”, — сказал он.

Контекст

В Паралимпиаде должны были принять участие два атлета из Афганистана. Среди них Закия Худадади, которая должна была стать первой женщиной, представляющей Афганистан на Паралимпиаде. Планировалось, что сборная прибудет в Токио 17 августа. Однако, как заявили в МПК, из-за ситуации в Афганистане безопасного способа доставить ее в Японию не осталось.

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Ряд стран эвакуирует своих граждан и сотрудников посольств.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

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