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19 березня, 18:42 • 50843 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103379 перегляди

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19 березня, 14:10 • 102514 перегляди

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19 березня, 10:24 • 118070 перегляди

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Папа Франциск підтримав припинення вогню на Донбасі й молиться за його здійснення

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Папа Франциск у неділю після молитви “Ангел Господній” зазначив, що дізнався про чергове рішення про припинення вогню на Донбасі і побажав, “аби це нарешті привело до встановлення справжнього миру”, передає УНН із посиланням на Радіо Ватикану.

“Я дізнався, що нещодавно членами тристоронньої контактної групи в Мінську було прийняте чергове рішення про припинення вогню на Донбасі. Дякуючи за цей знак доброї волі, спрямований на повернення гаряче бажаного миру до цього багатостраждального регіону, молюся за те, щоби погоджене було нарешті впровадженим у життя, також і через ефективний процес роззброєння та розмінування. Лише так можна відновити довіру і закласти передумови для примирення, дуже потрібного й дуже очікуваного населенням”, - зазначив Папа Франциск.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄС привітали узгодження ТКГ заходів щодо посилення режиму тиші на Донбасі

Нагадаємо, підрозділи зі складу Об’єднаних сил почали підготовку до повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування, яке вступає в дію з 27 липня 2020 року.

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