Папа Франциск поддержал прекращение огня на Донбассе и молится за его осуществление

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 77362 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 104970 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 109864 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138273 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112223 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133894 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102512 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102658 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104912 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102212 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Папа Франциск поддержал прекращение огня на Донбассе и молится за его осуществление

Папа Франциск поддержал прекращение огня на Донбассе и молится за его осуществление

Киев  •  УНН

 • 15827 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Папа Франциск в воскресенье после молитвы "Ангел Господень" отметил, что узнал об очередном решение о прекращении огня на Донбассе и пожелал, "чтобы это наконец привело к установлению подлинного мира", передает УНН со ссылкой на Радио Ватикана.

"Я узнал, что недавно членами трехсторонней контактной группы в Минске было принято очередное решение о прекращении огня на Донбассе. Благодаря за это знак доброй воли, направленный на возвращение желаемого мира в этот многострадальный регион, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец внедренным в жизнь, также и через эффективный процесс разоружения и разминирования. Только так можно восстановить доверие и заложить предпосылки для примирения, очень нужного и очень ожидаемого населением", - отметил Папа Франциск.

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Напомним, подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения, которое вступает в действие с 27 июля 2020 года.

Украинские Национальные Новости

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