Пандемія у ЗСУ: за добу виявили близько 70 нових випадків COVID-19

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 68 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, загалом хворіють 2224 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 9 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2224 особи. Всього за час пандемії одужала – 4701 особа, летальних випадків – 19", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 380 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 30 осіб.

"За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.

Так, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 20 осіб. На лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 48.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисяч, традиційне зменшення на вихідних.

Як повідомлялося раніше в УНН, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією.

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