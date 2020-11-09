Пандемія у ЗСУ: за добу виявили близько 70 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. За добу у Збройних силах України зафіксовано 68 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, загалом хворіють 2224 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 10:00 9 листопада у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2224 особи. Всього за час пандемії одужала – 4701 особа, летальних випадків – 19", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що на ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 380 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби – 30 осіб.
"За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - зазначається у повідомленні.
Так, з них у закладах охорони здоров’я перебуває 20 осіб. На лікуванні вдома (під наглядом медичної служби) - 48.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисяч, традиційне зменшення на вихідних.
Як повідомлялося раніше в УНН, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією.