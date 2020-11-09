Готовність до послаблення карантину: МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Станом на 9 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Буковині, Житомирщині та Хмельниччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Чернівецькій області – 631,6 (+), у Житомирській області – 534,8 (+), у Хмельницькій області – 508,2 (+).

Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 110,7 (-), у Дніпропетровській області - 152,4 (-) і у Луганській області – 194,2 (+).

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисяч, традиційне зменшення на вихідних.

Як повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Українські Національні Новини

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