МОЗ назвало регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за останню добу зареєстрована у місті Києві, а також у Харківській, Запорізькій, Житомирській та Київській областях. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях", - повідомив Степанов.
За його даними, кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 44 920 випадків;
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- Вінницька область – 12 566 випадків;
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- Волинська область – 16 436 випадків;
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- Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
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- Донецька область – 14 190 випадків;
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- Житомирська область – 18 970 випадків;
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- Закарпатська область – 17 192 випадки;
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- Запорізька область – 14 105 випадків;
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- Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
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- Київська область – 20 410 випадків;
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- Кіровоградська область – 3 142 випадки;
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- Луганська область – 4 539 випадків;
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- Львівська область – 33 754 випадки;
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- Миколаївська область – 10 559 випадків;
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- Одеська область – 28 728 випадків;
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- Полтавська область – 12 204 випадки;
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- Рівненська область – 22 140 випадків;
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- Сумська область – 14 863 випадки;
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- Тернопільська область – 22 216 випадків;
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- Харківська область – 43 930 випадків;
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- Херсонська область – 5 558 випадків;
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- Хмельницька область – 19 839 випадків;
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- Черкаська область – 10 723 випадки;
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- Чернівецька область – 25 411 випадків;
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- Чернігівська область – 10 164 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, лише попередні кілька днів Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом - цифра перевищила 10 тисяч за добу.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної на катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
Зазначимо, станом на 8 листопада в Україні у чотирьох областях лікарняні ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 70%. Найбільш завантажені лікарні у областях, за даними проекту "Коронавірус у регіонах": Полтавська область (91,5%); Рівненська область (78,9%); Одеська область (70,6%); Сумська область (70,5%).