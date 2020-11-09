Минздрав назвал регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за последние сутки зарегистрировано в городе Киеве, а также в Харьковской, Запорожской, Житомирской и Киевской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях", - сообщил Степанов.

По его данным, количество заболеваний в регионах:

  • город Киев - 44 920 случаев;
  • Винницкая область - 12 566 случаев;
  • Волынская область - 16 436 случаев;
  • Днепропетровская область - 17 965 случаев;
  • Донецкая область - 14 190 случаев;
  • Житомирская область - 18 970 случаев;
  • Закарпатская область - 17 192 случая;
  • Запорожская область - 14 105 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 24 494 случая;
  • Киевская область - 20 410 случаев;
  • Кировоградская область - 3142 случая;
  • Луганская область - 4539 случаев;
  • Львовская область - 33 754 случая;
  • Николаевская область - 10 559 случаев;
  • Одесская область - 28 728 случаев;
  • Полтавская область - 12 204 случая;
  • Ровенская область - 22 140 случаев;
  • Сумская область - 14 863 случая;
  • Тернопольская область - 22 216 случаев;
  • Харьковская область - 43 930 случаев;
  • Херсонская область - 5558 случаев;
  • Хмельницкая область - 19 839 случаев;
  • Черкасская область - 10 723 случая;
  • Черновицкая область - 25 411 случаев;
  • Черниговская область - 10 164 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, только предыдущие несколько дней Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра превысила 10 тысяч в сутки.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Отметим, по состоянию на 8 ноября в Украине в четырех областях больничные кровати для COVID-19 заполнены более чем на 70%. Наиболее загружены больницы в областях, по данным проекта "Коронавирус в регионах": Полтавская область (91,5%); Ровенская область (78,9%); Одесская область (70,6%); Сумская область (70,5%).

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