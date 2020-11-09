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Пандемия в ВСУ: за сутки обнаружили около 70 новых случаев COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, в общем болеют 2224 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 9 ноября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 2224 человека. Всего за время пандемии выздоровел - 4701 человек, летальных исходов - 19", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находится 380 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 30 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отмечается в сообщении.

Так, из них в учреждениях здравоохранения находится 20 человек. На лечении дома (под наблюдением медицинской службы) - 48.

Напомним, в Украине на 8:00 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысяч, традиционное уменьшение на выходных.

Как сообщалось ранее в УНН, Минздрав назвал регионы с наихудшей эпидситуацией.

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