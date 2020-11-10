Пандемія: у світі від COVID-19 одужало понад 33 млн людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Станом на ранок вівторка у світі від інфекції, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, одужало вже понад 33,2 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі на COVID-19 інфіковано 50 869 414 людей, з них одужало 33 236 147. Кількість померлих зросла до 1 262 413.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (10 107 568), Індія (8 553 657), Бразилія (5 675 032), Франція (1 856 292), яка обігнала Росію (1 781 997), а також Іспанія (1 381 218), Аргентина (1 250 499), Велика Британія (1 216 747) та Колумбія (1 149 064).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (238 202), Бразилії (162 628), Індії (126 611) та Мексиці (95 027).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 469 018 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 565 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.