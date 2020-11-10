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Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровело более 33 млн человек

Пандемия: в мире от COVID-19 выздоровело более 33 млн человек

Киев  •  УНН

 • 13033 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от инфекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровели уже более 33,2 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 50 869 414 человек, из них выздоровели 33 236 147. Количество умерших возросло до 1 262 413.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (10 107 568), Индия (8 553 657), Бразилия (5 675 032), Франция (1 856 292), которая обогнала Россию (1 781 997), а также Испания (1 381 218 ), Аргентина (1 250 499), Великобритания (1 216 747) и Колумбия (1 149 064).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (238 202), Бразилии (162 628), Индии (126 611) и Мексике (95 027).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 469 018 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8565 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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