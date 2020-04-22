Пандемія коронавірусу: у Німеччині назвали статистику найбільш постраждалих від COVID-19 регіонів країни
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кількість заражених коронавірусом у Німеччині досягла 145 694 особи, повідомляє Інститут Роберта Коха, зазначає УНН з посиланням на відповідну публікацію.
За добу зафіксовано 2 237 нових випадків захворювання. Кількість померлих тепер становить 4 879 осіб.
Найбільше хворих зареєстровано в Баварії (38 814), Північній Рейн — Вестфалії (30 185), Баден-Вюртемберзі (28 898). У Берліні відзначено 5 312 випадків захворювання.
Інститут Роберта Коха веде статистику захворюваності по країні, але його дані публікуються раз на добу і відрізняються від даних ЗМІ, які ведуть свій підрахунок. Керівництво інституту пояснило ці розбіжності “тимчасовим багом” і необхідністю зводити воєдино офіційні звіти регіональних відомств.
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 у Німеччині, 21 квітня:
Як зазначив раніше Крістіан Дростен, який очолює відділення вірусології в знаменитій берлінській клініці Шаріте, він же — один з головних медичних консультантів уряду Німеччини, в інтерв’ю виданню Die Zeit — в Німеччині вдалося розпізнати спалах на дуже ранньому етапі: на дві-три тижні раніше, ніж у деяких сусідніх країнах. Це вдалося завдяки масштабній діагностиці.
Зазначимо, що нещодавно канцлерка Німеччини Ангела Меркель на прес-конференції представила концепцію виходу країни з режиму ізоляції, викликаного пандемією коронавірусу. Влада відстежуватиме ситуацію і кожні два тижні в разі необхідності коригуватиме стратегію.