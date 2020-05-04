Пандемія коронавірусу: стало відомо, хто піклується про дітей з інтернатів під час карантину

“Від початку карантину 98 дітей, яких відібрано у батьків у зв’язку з загрозою їх життю та здоров’ю, за результатами вжитих заходів органами опіки та піклування, службами у справах дітей щодо соціального захисту дітей цієї категорії, тимчасово було влаштовано до медичних закладів (35 дітей), до будинків дитини системи МОЗ (4 дитини), закладів соціального захисту дітей (38 дітей), сімей родичів, знайомих (21 дитина)”, — повідомили у міністерстві.

Так, більшість з цих дітей потрапила до інтернатів через алкоголізм чи інші залежності батьків, а також неналежне виховання, насилля, безробіття та скрутне матеріальне становище батьків.

Зазначається, що із загальної кількості дітей, що мали покинути інтернати через карантин, 72 дитини перебувають у складних життєвих обставинах, а 7 дітей під час карантину повернулися у власні сім’ї (Житомирська область — 4 дитини, Сумська область — 2 дитини, Херсонська область — 1 дитина).

У відомстві повідомили, що за цей період державну допомогу отримали сім’ї щодо 53 дітей, водночас ці виплати припинили виплачувати 37 сім’ям.

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“Службами у справах дітей обласних, Київської міської державних адміністрацій обліковано 203 дитини, які залишилися без батьківського піклування з різних причин (покинута або знайдена дитина, хвороба або смерть батьків, перебування батьків або одного з них у місцях позбавлення волі або під вартою, перебування батьків у розшуку, позбавлення батьківських прав тощо). Відносно цих дітей органами опіки та піклування вживаються заходи соціального захисту, зокрема, встановлення відповідного статусу та влаштування в сімейні форми виховання”, — зазначають у міністерстві.

Однак, не зважаючи на карантин, поза стінами інтернату за життям дітей продовжують слідкувати соціальні служби, особливо за тими, хто повернувся в рідні сім’ї.

Відповідний моніторинг складається з:



аналізу списків дітей та визначення сімей, в яких існує найбільший ймовірний ризик неналежного забезпечення потреб дітей та порушення їхніх прав;



забезпечення спілкування (онлайн, телефон) та консультацій з дитиною, її батьками, іншими законними представниками, особами, в сім’ї яких дитина виховується, щодо потреб дитини, наявних проблем у сім’ї, необхідної допомоги, відповідального ставлення батьків до виконання своїх обов’язків з догляду та виховання дитини;



контролю ймовірних ризиків для життя і здоров’я дитини та проведення, у разі необхідності, оцінки рівня її безпеки із залученням представників охорони здоров’я та Нацполіції;



надання соціальної підтримки сім’ї, у тому числі натуральною допомогою;



забезпечення обміну інформацією між організаціями та спеціалістами, які забезпечують захист прав дітей та підтримку сімей.



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Разом з тим повідомляється, що 23 квітня відбулася селекторна нарада під головуванням т. в. о. міністра освіти і науки Любомири Мандзій та міністра соціальної політики Марини Лазебної за участі представників соцустанов, під час якої обговорили навчальний процес та соціальний захист дітей, які повернулися із інтернатів в сім’ї в період карантину. Тож питання забезпечення прав дітей в умовах карантину перебуває на контролі Мінсоцполітики.

Нагадаємо, що у Києві через коронавірус на вхід та вихід закрили всі інтернати.