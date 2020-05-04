Пандемия коронавируса: стало известно, кто заботится о детях из интернатов во время карантина

"С начала карантина 98 детей, которых отобрали у родителей в связи с угрозой их жизни и здоровью, по результатам принятых мер органами опеки и попечительства, службами по делам детей по социальной защите детей этой категории, временно было устроено в медицинские учреждения (35 детей), в дома ребенка системы Минздрава (4 ребенка), учреждения социальной защиты детей (38 детей), семьи родственников, знакомых (21 ребенок)", - сообщили в министерстве.

Так, большинство из этих детей попало в интернаты из-за алкоголизма или других зависимостей родителей, а также ненадлежащего воспитания, насилия, безработицы и тяжелого материального положения родителей.

Отмечается, что из общего количества детей, которые должны были покинуть интернаты из-за карантина, 72 ребенка находятся в сложных жизненных обстоятельствах, а 7 детей во время карантина вернулись в свои семьи (Житомирская область - 4 ребенка, Сумская область - 2 ребенка, Херсонская область - 1 ребенок).

В ведомстве сообщили, что за этот период государственную помощь получили семьи относительно 53 детей, в то же время эти выплаты прекратили выплачивать 37 семьям.

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"Службами по делам детей областных, Киевской городской государственных администраций учтено 203 ребенка, оставшихся без родительской опеки по разным причинам (брошенный или найденный ребенок, болезнь или смерть родителей, пребывание родителей или одного из них в местах лишения свободы или под стражей, пребывание родителей в розыске, лишение родительских прав и т.п.). В отношении этих детей органами опеки и попечительства принимаются меры социальной защиты, в частности, установление соответствующего статуса и устройство в семейные формы воспитания", - отмечают в министерстве.

Однако, несмотря на карантин, вне стен интерната за жизнью детей продолжают следить социальные службы, особенно за теми, кто вернулся в родные семьи.

Соответствующий мониторинг состоит из:



анализа списков детей и определения семей, в которых существует наибольший возможный риск ненадлежащего обеспечения потребностей детей и нарушения их прав;



обеспечения общения (онлайн, телефон) и консультаций с ребенком, его родителями, иными законными представителями, лицами, в семье которых ребенок воспитывается, о потребностях ребенка, имеющихся проблемах в семье, необходимой помощи, ответственном отношении родителей к выполнению своих обязательств по уходу и воспитанию ребенка;



контроля вероятных рисков для жизни и здоровья ребенка и проведения, в случае необходимости, оценки уровня его безопасности с привлечением представителей здравоохранения и Нацполиции;



предоставления социальной поддержки семье, в том числе натуральной помощи;



обеспечения обмена информацией между организациями и специалистами, обеспечивающими защиту прав детей и поддержку семей.



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Вместе с тем сообщается, что 23 апреля состоялось селекторное совещание под председательством врио министра образования и науки Любомиры Мандзий и министра социальной политики Марины Лазебной с участием представителей соцучреждений, во время которого обсудили учебный процесс и социальную защиту детей, вернувшихся из интернатов в семьи в период карантина. Поэтому вопросы обеспечения прав детей в условиях карантина находится на контроле Минсоцполитики.

Напомним, что в Киеве из-за коронавирус на вход и выход закрыли все интернаты.