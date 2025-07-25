"Палала яскраво, як я і люблю жити": одеситка з гумором відреагувала на втрату свого авто після прильоту

$41.770.01
49.100.12
ukenru
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
14:49 • 9310 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона
14:30 • 3320 перегляди
Тарифи на електроенергію для населення з підвищенням прайс-кепів залишаться незмінними - НКРЕКП
Ексклюзив
14:19 • 10500 перегляди
Позичити - не означає подарувати: фінансова інструкція для добрих серцем
Ексклюзив
13:59 • 20982 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
11:31 • 21742 перегляди
Загибель нардепа Ярослава Рущишина у ДТП: відкрито провадження
10:08 • 43041 перегляди
Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації
Ексклюзив
09:34 • 47080 перегляди
Українців чекає здешевлення продуктів у серпні: економіст розкрив причини
25 липня, 09:03 • 86229 перегляди
Рада збереться 31 липня для розгляду законопроєкту про НАБУ та САП - Стефанчук
25 липня, 08:28 • 48283 перегляди
Перша батарея ЗРК Patriot від Трампа вже прибула в Україну - The Telegraph
25 липня, 07:59 • 42278 перегляди
Україна готова придбати 10 систем Patriot, вже є три - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
69%
748мм
Популярнi новини
Зеленський призначив Умєрова керівником центру кібербезпеки25 липня, 05:55 • 39310 перегляди
В окупованому Донецьку повідомляють про ураження розташування армії рф: що відомо25 липня, 05:59 • 42970 перегляди
Киянина жорстоко побили за зауваження на спортмайданчику, нападників затримали - поліція25 липня, 06:08 • 62603 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 84416 перегляди
Режисер і військовий Ярослав Грубич втратив руку на фронті11:50 • 18652 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона14:49 • 9278 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
13:59 • 20967 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 84652 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 86557 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 106546 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 232657 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 347678 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 428037 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 429314 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 415577 перегляди
Актуальне
Су-34
Dassault Mirage 2000
Ан-178
Financial Times
MIM-104 Patriot

"Палала яскраво, як я і люблю жити": одеситка з гумором відреагувала на втрату свого авто після прильоту

Київ • УНН

 • 848 перегляди

Одеситка, чиє авто згоріло під час нічної атаки рф 24 липня, пожартувала, що машина "палала яскраво, як вона сама любить жити".

"Палала яскраво, як я і люблю жити": одеситка з гумором відреагувала на втрату свого авто після прильоту

У мережі форситься відео, на якому одеситка, що втратила авто під час ворожого обстрілу, зворушила українців незламністю та почуттям гумору. В інтерв’ю жінка пожартувала, що її машина "палала яскраво, як вона сама любить жити", пише УНН.

Деталі

Моя машина палала найдовше, я залила повний бак. Гарно палала, яскраво, як я і люблю жити

 - сказала жінка.

Нагадаємо

В ніч на 24 липня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 30 БПЛА.

Атака рф, як вказано, завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію, двоповерхову будівлю та торгівельні павільйони на ринку "Привоз".

Альона Уткіна

Альона Уткіна

СуспільствоВійнаУНН-Одеса
Одеса
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9