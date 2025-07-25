"Палала яскраво, як я і люблю жити": одеситка з гумором відреагувала на втрату свого авто після прильоту

У мережі форситься відео, на якому одеситка, що втратила авто під час ворожого обстрілу, зворушила українців незламністю та почуттям гумору. В інтерв’ю жінка пожартувала, що її машина "палала яскраво, як вона сама любить жити", пише УНН.

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Моя машина палала найдовше, я залила повний бак. Гарно палала, яскраво, як я і люблю жити - сказала жінка.

Нагадаємо

В ніч на 24 липня збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками. Попередньо встановлено, що ворог застосував понад 30 БПЛА.

Атака рф, як вказано, завдала значної шкоди цивільній інфраструктурі міста. Зокрема, пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Пошкоджено офісні приміщення, автозаправну станцію, двоповерхову будівлю та торгівельні павільйони на ринку "Привоз".