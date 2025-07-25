"Пылала ярко, как я и люблю жить": одесситка с юмором отреагировала на потерю своего авто после прилета

В сети форсится видео, на котором одесситка, потерявшая авто во время вражеского обстрела, тронула украинцев несокрушимостью и чувством юмора. В интервью женщина пошутила, что ее машина "горела ярко, как она сама любит жить", пишет УНН.

Детали

Моя машина горела дольше всех, я залила полный бак. Красиво горела, ярко, как я и люблю жить - сказала женщина.

Напомним

В ночь на 24 июля вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 30 БПЛА.

Атака рф, как указано, нанесла значительный ущерб гражданской инфраструктуре города. В частности, повреждения получила девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Повреждены офисные помещения, автозаправочная станция, двухэтажное здание и торговые павильоны на рынке "Привоз".