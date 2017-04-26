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П.Порошенко переконаний, що українсько-білоруський кордон буде "кордоном миру"

П.Порошенко переконаний, що українсько-білоруський кордон буде "кордоном миру"

Київ • УНН

 • 11114 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-білоруський кордон буде кордоном миру і добросусідства. Про це він сьогодні заявив під час вшанування загиблих у Чорнобильській катастрофі на ЧАЕС, передає кореспондент УНН.

"Для нас надзвичайно важливо і я в цьому впевнений, що українсько-білоруський кордон був, є і завжди буде кордоном дружби, добросусідства. Кордоном нашого надійного партнерства, наголошую, кордоном миру", - зазначив П.Порошенко.

"І ніхто і ніколи Україну і Білорусь не посварить", - наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко і О.Лукашенко прибули на ЧАЕС.

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