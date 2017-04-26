П.Порошенко переконаний, що українсько-білоруський кордон буде "кордоном миру"

"Для нас надзвичайно важливо і я в цьому впевнений, що українсько-білоруський кордон був, є і завжди буде кордоном дружби, добросусідства. Кордоном нашого надійного партнерства, наголошую, кордоном миру", - зазначив П.Порошенко.

"І ніхто і ніколи Україну і Білорусь не посварить", - наголосив він.

Нагадаємо, П.Порошенко і О.Лукашенко прибули на ЧАЕС.