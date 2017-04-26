П.Порошенко убежден, что белорусско-украинская граница будет "границей мира"

"Для нас очень важно и я в этом уверен, что белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, добрососедства. Границей нашего надежного партнерства, подчеркиваю, границей мира", - отметил П.Порошенко.

"И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит", - подчеркнул он.

Напомним, П.Порошенко и А.Лукашенко прибыли на ЧАЭС.