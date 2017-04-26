П.Порошенко убежден, что белорусско-украинская граница будет "границей мира"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 28178 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92951 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147846 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113222 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114439 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111258 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103344 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106747 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151526 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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П.Порошенко убежден, что белорусско-украинская граница будет "границей мира"

П.Порошенко убежден, что белорусско-украинская граница будет "границей мира"

Киев  •  УНН

 • 11106 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что белорусско-украинская граница будет границей мира и добрососедства. Об этом он сегодня заявил во время почтения памяти погибших в Чернобыльской катастрофе на ЧАЭС, передает корреспондент УНН.

"Для нас очень важно и я в этом уверен, что белорусско-украинская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, добрососедства. Границей нашего надежного партнерства, подчеркиваю, границей мира", - отметил П.Порошенко.

"И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит", - подчеркнул он.

Напомним, П.Порошенко и А.Лукашенко прибыли на ЧАЭС.

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