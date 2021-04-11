Озброєний чоловік влаштував стрілянину в готелі на Гаваях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Озброєний чоловік в суботу забарикадувався в своєму номері в готелі Kahala Hotel&Resort в місті Гонолулу (штат Гаваї, США) і відкрив стрілянину по співробітниках служби безпеки готелю. Про це повідомив місцевий телеканал Hawaii News Now з посиланням на поліцію і заяву готелю, передає УНН.
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“Цього вечора один з постояльців забарикадувався в одному з номерів готелю Kahala. Наші співробітники служби безпеки і правоохоронні органи евакуювали гостей і співробітників з прилеглої території, всі знаходяться в укритті”, — наводить телеканал заяву готелю.
Деталі
За даними поліції, чоловік який стріляв забарикадувався в номері на четвертому поверсі. Постояльці, які проживають поруч з кімнатою нападника, були евакуйовані, інших просять залишатися в фойє.
Представник поліції Гонолулу Брайан Лінч повідомив журналістам, що зловмисник вистрілив через двері кілька разів. Постраждалих немає.
Підкреслюється, що зловмисник знаходиться в номері один. За попередніми повідомленнями, він є військовослужбовцем.
Поліція в даний час веде з ним переговори.
Додамо
За останній місяць в США відбулося 29 інцидентів зі стріляниною, в яких загинули люди. Всього було вбито 79 осіб. Найбільше число жертв спричинив напад 16 березня в Джорджії (вісім загиблих) і 22 березня в Колорадо (10 загиблих).