Вооруженный мужчина устроил стрельбу в отеле на Гавайях
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Вооруженный мужчина в субботу забаррикадировался в своем номере в отеле Kahala Hotel&Resort в городе Гонолулу (штат Гавайи, США) и открыл стрельбу по сотрудникам службы безопасности отеля. Об этом сообщил местный телеканал Hawaii News Now со ссылкой на полицию и заявление отеля, передает УНН.
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“В этот вечер один из постояльцев забаррикадировался в одном из номеров отеля Kahala. Наши сотрудники службы безопасности и правоохранительные органы эвакуировали гостей и сотрудников с прилегающей территории, все находятся в укрытии”, — приводит телеканал заявление отеля.
Детали
По данным полиции, стрелявший мужчина забаррикадировался в номере на четвертом этаже. Постояльцы, которые проживают рядом с комнатой нападающего, были эвакуированы, других просят оставаться в фойе.
Представитель полиции Гонолулу Брайан Линч сообщил журналистам, что злоумышленник выстрелил в дверь несколько раз. Пострадавших нет.
Подчеркивается, что злоумышленник находится в номере один. По предварительным сообщениям, он является военнослужащим.
Полиция в настоящее время ведет с ним переговоры.
Добавим
За последний месяц в США состоялось 29 инцидентов со стрельбой, в которых погибли люди. Всего было убито 79 человек. Наибольшее число жертв повлекло нападение 16 марта в Джорджии (восемь погибших) и 22 марта в Колорадо (10 погибших).