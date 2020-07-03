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Отруєння в Кирилівці: усіх дітей з лікарні забрали батьки

Отруєння в Кирилівці: усіх дітей з лікарні забрали батьки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Усіх постраждалих дітей, які отруїлися в Кирилівці Запорізької області, з лікарні забрали батьки. Про це в коментарі УНН повідомив заступник директора ДУ "Запорізький лабораторний центр МОЗ України" Олександр Мащак.

"Всіх постраждалих дітей забрали батьки. Це мешканці міста Дніпра, ось вони їх і забрали", - сказав Олександр Мащак, відповідаючи на запитання, скільки вже виписали з лікарні пацієнтів, які отруїлись у Кирилівці.

За його словами, більше в лікарні не залишилось нікого із захворілих дітей.

Він додав, що більше випадків отруєння не зафіксовано.

"Це вже відповідальність батьків", - сказав Олександр, відповідаючи на запитання, в якому стані наразі перебувають діти.

Нагадаємо, на базі відпочинку у курортній Кирилівці зафіксували масове отруєння серед відпочивальників - серед тих, хто отруївся, - 9 дітей.

Представник місцевої влади повідомив, що причиною отруєння 14 осіб на базі відпочинку в Кирилівці, швидше за все, була окрошка з їдальні.

Через отруєння відкрили кримінальне провадження.

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