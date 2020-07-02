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Через масове отруєння у курортній Кирилівці відкрили провадження

Через масове отруєння у курортній Кирилівці відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. На Запоріжжі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом масового отруєння людей, зокрема, і 9 дітей, на базі відпочинку у курортній Кирилівці. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Так, 2 липня о 4:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із місцевих баз відпочинку на вулиці Коса Пересип чотирнадцять відпочивальників поскаржилися на біль у животі та нудоту.

“Після огляду медпрацівниками їх помістили до інфекційного відділення Якимівської районної лікарні. Наразі життю та здоров’ю дітей і дорослих нічого не загрожує. Медики оцінюють стан здоров’я постраждалих як задовільний”, — вказали у поліції.

Зазначається, що на місці події працюють фахівці Держспоживслужби в Запорізькій області та медики “Амбулаторії загальної практики сімейної медицини” Кирилівської ОТГ. Спеціалісти взяли необхідні зразки води та їжі для направлення на лабораторне дослідження.

"Слідчі Кирилівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України", - вказали у поліції.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на базі відпочинку у курортній Кирилівці зафіксували масове отруєння серед відпочивальників - серед тих, хто отруївся, - 9 дітей.

Представник місцевої влади повідомив, що причиною отруєння 14 осіб на базі відпочинку в Кирилівці, швидше за все, була окрошка з їдальні.

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