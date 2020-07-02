Из-за массового отравления в курортной Кирилловке открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На Запорожье полицейские открыли уголовное производство по факту массового отравления людей, в том числе и 9 детей, на базе отдыха в курортной Кирилловке. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
Так, 2 июля в 4:30 в полицию поступило сообщение о том, что на одной из местных баз отдыха на улице Коса Пересыпь четырнадцать отдыхающих пожаловались на боли в животе и тошноту.
"После осмотра медработниками их поместили в инфекционное отделение Якимовской районной больницы. Сейчас жизни и здоровью детей и взрослых ничего не угрожает. Медики оценивают состояние здоровья пострадавших как удовлетворительное", - указали в полиции.
Отмечается, что на месте происшествия работают специалисты Госпотребслужбы в Запорожской области и медики "Амбулатории общей практики семейной медицины" Кирилловской ОТО. Специалисты взяли необходимые образцы воды и пищи для направления на лабораторное исследование.
"Следователи Кирилловского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины", - указали в полиции.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, на базе отдыха в курортной Кирилловке зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих - среди отравившихся - 9 детей.
Представитель местных властей сообщил, что причиной отравления 14 человек на базе отдыха в Кирилловке, скорее всего, была окрошка из столовой.