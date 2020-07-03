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Отравление в Кирилловке: всех детей из больницы забрали родители

Отравление в Кирилловке: всех детей из больницы забрали родители

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Всех пострадавших детей, отравившихся в Кирилловке Запорожской области, из больницы забрали родители. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора ГУ "Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины" Александр Мащак.

"Всех пострадавших детей забрали родители. Это жители города Днепра, вот они их и забрали", - сказал Александр Мащак, отвечая на вопрос, сколько выписали из больницы пациентов, отравившихся в Кирилловке.

По его словам, больше в больнице не осталось никого из заболевших детей.

Он добавил, что больше случаев отравления не зафиксировано.

"Это уже ответственность родителей", - сказал Александр, отвечая на вопрос, в каком состоянии сейчас находятся дети.

Напомним, на базе отдыха в курортной Кирилловке зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих - среди отравившихся - 9 детей.

Представитель местных властей сообщил, что причиной отравления 14 человек на базе отдыха в Кирилловке, скорее всего, была окрошка из столовой.

Из-за отравления открыли уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

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