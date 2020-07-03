Отравление в Кирилловке: всех детей из больницы забрали родители
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Всех пострадавших детей, отравившихся в Кирилловке Запорожской области, из больницы забрали родители. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора ГУ "Запорожский лабораторный центр Минздрава Украины" Александр Мащак.
"Всех пострадавших детей забрали родители. Это жители города Днепра, вот они их и забрали", - сказал Александр Мащак, отвечая на вопрос, сколько выписали из больницы пациентов, отравившихся в Кирилловке.
По его словам, больше в больнице не осталось никого из заболевших детей.
Он добавил, что больше случаев отравления не зафиксировано.
"Это уже ответственность родителей", - сказал Александр, отвечая на вопрос, в каком состоянии сейчас находятся дети.
Напомним, на базе отдыха в курортной Кирилловке зафиксировали массовое отравление среди отдыхающих - среди отравившихся - 9 детей.
Представитель местных властей сообщил, что причиной отравления 14 человек на базе отдыха в Кирилловке, скорее всего, была окрошка из столовой.
Из-за отравления открыли уголовное производство.