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Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей

Київ • УНН

 • 12723 перегляди

На Вінниччині 25 людей, зокрема 9 дітей, госпіталізовано з харчовою токсикоінфекцією після вживання ймовірно шаурми. Правоохоронці розслідують обставини отруєння та призупинили роботу фастфуду.

Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей

Серед постраждалих, госпіталізованих на Вінниччині через харчове отруєння, 9 дітей, пише УНН.

На Вінниччині правоохоронці розслідують обставини отруєння людей у місті Калинівка. На даний момент госпіталізовано 25 осіб, серед яких 9 – діти.

Джерелом отруєння ймовірно стала шаурма, яку продавали у фастфуді біля місцевого автовокзалу.

Усі постраждалі госпіталізовані з діагнозом "харчова токсикоінфекція", тобто вони споживали продукти забруднені бактеріями.

Наразі роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено. Поліція також повідомила, що постраждалим надається медична допомога.

Правоохоронці встановлюють обставини та причини отруєння людей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.

За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Здоров'яКримінал та НП
Україна
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