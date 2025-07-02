Отруєння на Вінниччині: серед постраждалих 9 дітей
Київ • УНН
На Вінниччині 25 людей, зокрема 9 дітей, госпіталізовано з харчовою токсикоінфекцією після вживання ймовірно шаурми. Правоохоронці розслідують обставини отруєння та призупинили роботу фастфуду.
Серед постраждалих, госпіталізованих на Вінниччині через харчове отруєння, 9 дітей, пише УНН.
На Вінниччині правоохоронці розслідують обставини отруєння людей у місті Калинівка. На даний момент госпіталізовано 25 осіб, серед яких 9 – діти.
Джерелом отруєння ймовірно стала шаурма, яку продавали у фастфуді біля місцевого автовокзалу.
Усі постраждалі госпіталізовані з діагнозом "харчова токсикоінфекція", тобто вони споживали продукти забруднені бактеріями.
Наразі роботу закладу, у якому готували їжу, призупинено. Поліція також повідомила, що постраждалим надається медична допомога.
Правоохоронці встановлюють обставини та причини отруєння людей. Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні, лабораторні обстеження та дослідження.
За цим фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.