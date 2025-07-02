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Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей

Киев • УНН

 • 2451 просмотра

В Винницкой области 25 человек, в том числе 9 детей, госпитализированы с пищевой токсикоинфекцией после употребления предположительно шаурмы. Правоохранители расследуют обстоятельства отравления и приостановили работу фастфуда.

Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей

Среди пострадавших, госпитализированных в Винницкой области из-за пищевого отравления, 9 детей, пишет УНН.

В Винницкой области правоохранители расследуют обстоятельства отравления людей в городе Калиновка. На данный момент госпитализированы 25 человек, среди которых 9 – дети.

Источником отравления предположительно стала шаурма, которую продавали в фастфуде возле местного автовокзала.

Все пострадавшие госпитализированы с диагнозом "пищевая токсикоинфекция", то есть они употребляли продукты, загрязненные бактериями.

Сейчас работа заведения, в котором готовили еду, приостановлена. Полиция также сообщила, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины отравления людей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования.

По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЗдоровьеКриминал и ЧП
Украина
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