Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Киев • УНН
В Винницкой области 25 человек, в том числе 9 детей, госпитализированы с пищевой токсикоинфекцией после употребления предположительно шаурмы. Правоохранители расследуют обстоятельства отравления и приостановили работу фастфуда.
Среди пострадавших, госпитализированных в Винницкой области из-за пищевого отравления, 9 детей, пишет УНН.
В Винницкой области правоохранители расследуют обстоятельства отравления людей в городе Калиновка. На данный момент госпитализированы 25 человек, среди которых 9 – дети.
Источником отравления предположительно стала шаурма, которую продавали в фастфуде возле местного автовокзала.
Все пострадавшие госпитализированы с диагнозом "пищевая токсикоинфекция", то есть они употребляли продукты, загрязненные бактериями.
Сейчас работа заведения, в котором готовили еду, приостановлена. Полиция также сообщила, что пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины отравления людей. Специалисты проводят санитарно-эпидемиологические, лабораторные обследования и исследования.
По данному факту открыто производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.