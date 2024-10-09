Останні кінні перегони: у Сінгапурі закривають єдиний іподром, який існував 180 років

10 тисяч глядачів прийшли на іподром у Сінгапурі, щоб подивитися на останні кінні перегони. Після його закриття 120 гектарів землі передадуть державі для реконструкції. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Кінні перегони у Сігнапурі проходять на єдиному у країні іподромі Turf Club, який займає 120 гектарів. Після закриття перегонів земля буде передана уряду для задоволення потреб у житлі, відпочинку та рекреації в міру зростання населення.

Про закриття іподрому оголосили в червні минулого року було оголошено про закриття іподрому. Тоді Сінгапурський іподромний клуб заявив, що за останнє десятиліття відвідуваність знизилася.

У 2010 році відвідуваність іподрому становила в середньому 11 000 осіб, а у 2019 році вона впала до 6 000, а після відкриття іподрому після пандемії - до 2 600 осіб. Загалом П'ятиповерхова трибуна може вмістити 30 000 глядачів.

Додамо

Кінні перегони в Сінгапурі розпочалися у колоніальний період історії країни. Перші перегони в 1843 році були проведені з нагоди 24-ї річниці переходу Сінгапуру під британське колоніальне правління. Пізніше Turf Club приймав британську королеву Єлизавету II у 1972 році, через сім років після здобуття Сінгапуром незалежності.

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