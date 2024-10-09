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Последние конные скачки: в Сингапуре закрывают единственный ипподром, который существовал 180 лет

Последние конные скачки: в Сингапуре закрывают единственный ипподром, который существовал 180 лет

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 15:27  •  4674 просмотра

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В Сингапуре прошли последние конные скачки на ипподроме Turf Club, который существовал 180 лет. 120 гектаров земли передадут государству для удовлетворения потребностей в жилье и отдыхе растущего населения.

10 тысяч зрителей пришли на ипподром в Сингапуре, чтобы посмотреть на последние конные скачки. После его закрытия 120 гектаров земли передадут государству для реконструкции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Конные скачки в Сигнапуре проходят на единственном в стране ипподроме Turf Club, который занимает 120 гектаров. После закрытия гонок земля будет передана правительству для удовлетворения потребностей в жилье, отдыхе и рекреации по мере роста населения.

О закрытии ипподрома объявили в июне прошлого года было объявлено о закрытии ипподрома. Тогда Сингапурский ипподромный клуб заявил, что за последнее десятилетие посещаемость снизилась.

В 2010 году посещаемость ипподрома составляла в среднем 11 000 человек, а в 2019 году она упала до 6 000, а после открытия ипподрома после пандемии - до 2 600 человек. В общем Пятиэтажная трибуна может вместить 30 000 зрителей.

Добавим

Конные скачки в Сингапуре начались в колониальный период истории страны. Первые скачки в 1843 году были проведены по случаю 24-й годовщины перехода Сингапура под британское колониальное правление. Позже Turf Club принимал британскую королеву Елизавету II в 1972 году, через семь лет после обретения Сингапуром независимости.

Напомним

Организация по защите прав животных PETA возобновила призывы запретить знаменитые гонки через всю Аляску на собачьих упряжках Iditarod из-за смерти двух собак.

Сингапур разрешит безналичные ставки в казино, но без криптовалют11 сентября 2024, 00:55 • 36705 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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