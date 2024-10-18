Ошукав родину полеглого похресника: закарпатця підозрюють у привласненні допомоги родині загиблого воїна
Київ • УНН
На Закарпатті чоловік ошукав родину свого загиблого похресника-воїна на кілька мільйонів гривень. Підозрюваний привласнив майже всю державну допомогу, залишивши родині лише 350 тисяч гривень з 7 мільйонів.
На Закарпатті поліція повідомила про підозру зловмиснику, який ошукав родину загиблого захисника, свого похресника, на кілька мільйонів гривень. Про це УНН пише з посиланням на Національну поліцію України.
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Повідомляється, що підозрюваний, який є хрещеним батьком загиблого, запропонував його матері допомогу в оформленні документів щодо отримання одноразової грошової виплати від держави.
Після відкриття рахунку в банку зловмисник переконав жінку залишити банківську картку у нього та запевнив, що нараховані кошти витратить на облаштування місця поховання військового, а решту – перерахує сину загиблого.
Коли він повернув банківську картку потерпілим, на рахунку було лише 350 тисяч грвень замість нарахованих державою 7 млн - зловмисник привласнив майже усю грошову допомогу
Слідчі повідомили йому про підозру і наразі він перебуває під вартою.
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У Києві поліцейські затримали шахрая, який видавав себе за волонтера і обманював людей, які хотіли придбати військове спорядження. Він отримував оплату, але надсилав порожні посилки, ошукавши 19 осіб на майже 600 тисяч гривень.
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