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Ошукав родину полеглого похресника: закарпатця підозрюють у привласненні допомоги родині загиблого воїна

Київ • УНН

 • 18413 перегляди

На Закарпатті чоловік ошукав родину свого загиблого похресника-воїна на кілька мільйонів гривень. Підозрюваний привласнив майже всю державну допомогу, залишивши родині лише 350 тисяч гривень з 7 мільйонів.

Ошукав родину полеглого похресника: закарпатця підозрюють у привласненні допомоги родині загиблого воїна

На Закарпатті поліція повідомила про підозру зловмиснику, який ошукав родину загиблого захисника, свого похресника, на кілька мільйонів гривень. Про це УНН пише з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Повідомляється, що підозрюваний, який є хрещеним батьком загиблого, запропонував його матері допомогу в оформленні документів щодо отримання одноразової грошової виплати від держави. 

Після відкриття рахунку в банку зловмисник переконав жінку залишити банківську картку у нього та запевнив, що нараховані кошти витратить на облаштування місця поховання військового, а решту – перерахує сину загиблого.

Коли він повернув банківську картку потерпілим, на рахунку було лише 350 тисяч грвень замість нарахованих державою 7 млн - зловмисник привласнив майже усю грошову допомогу

- додали в поліції.

Слідчі повідомили йому про підозру і наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо

У Києві поліцейські затримали шахрая, який видавав себе за волонтера і обманював людей, які хотіли придбати військове спорядження. Він отримував оплату, але надсилав порожні посилки, ошукавши 19 осіб на майже 600 тисяч гривень.

Кабмін змінив порядок оформлення інвалідності через війну та статусу члена сім'ї загиблого захисника15.10.24, 15:01 • 12591 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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