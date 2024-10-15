Кабмін змінив порядок оформлення інвалідності через війну та статусу члена сім'ї загиблого захисника
Київ • УНН
Уряд уточнив процедуру надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблого захисника. Змінено порядок подання заяви, визначено перелік органів для запитів та розширено підстави для відмови у наданні статусу.
Кабінет міністрів змінив порядок оформлення інвалідності внаслідок війни і статусу члена сімʼї загиблого захисника України. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Як повідомив Мельничук, Кабмін вніс зміни щодо уточнення процедури надання особам статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сімʼї загиблого захисника чи захисниці. Як зазначили у Мінветеранів, змінами врегульовано, зокрема, процес подання такої заяви у паперовій формі.
Зміни, як повідомляється, передбачають:
- у паперовій формі заява подається за зареєстрованим місцем проживання заявника безпосередньо місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики, у тому числі шляхом надсилання засобами поштового звʼязку, або через ЦНАП;
- визначено перелік органів до яких структурний підрозділ з питань ветеранської політики робить запит на витребування документів, у разі їх відсутності;
- визначено порядок дій, які вчиняються структурним підрозділом з питань ветеранської політики у разі неотримання ним відповіді на запит на витребування документів, або їх надходження пізніше встановленого терміну;
- уточнено спосіб отримання заявником повідомлення про надання (відмову у наданні) статусу, у разі подання заяви у паперовій формі;
- розширено підстави для відмови у наданні або позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни чи члена сімʼї загиблого - з підстав визнання судом винним вчиненні умисного злочину проти основ національної безпеки України, або умисного злочину проти встановленого порядку несення військової служби.
Нагадаємо
Задля підтримки працевлаштування людей з інвалідністю уряд запровадив компенсаційні програми для роботодавців.