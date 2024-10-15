Кабмин изменил порядок оформления инвалидности из-за войны и статуса члена семьи погибшего защитника
Киев • УНН
Правительство уточнило процедуру предоставления статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника. Изменен порядок подачи заявления, определен перечень органов для запросов и расширены основания для отказа в предоставлении статуса.
Кабинет министров изменил порядок оформления инвалидности вследствие войны и статуса члена семьи погибшего защитника Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Детали
Как сообщил Мельничук, Кабмин внес изменения относительно уточнения процедуры предоставления лицам статуса лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника или защитницы. Как отметили в Минветеранов, изменениями урегулирован, в частности, процесс подачи такого заявления в бумажной форме.
Изменения, как сообщается, предусматривают:
- в бумажной форме заявление подается по зарегистрированному месту жительства заявителя непосредственно местному структурному подразделению по вопросам ветеранской политики, в том числе путем направления средствами почтовой связи, или через ЦПАУ;
- определен перечень органов в которые структурное подразделение по вопросам ветеранской политики делает запрос на истребование документов, в случае их отсутствия;
- определен порядок действий, совершаемых структурным подразделением по вопросам ветеранской политики в случае неполучения им ответа на запрос на истребование документов, или их поступления позже установленного срока;
- уточнен способ получения заявителем уведомления о предоставлении (отказе в предоставлении) статуса, в случае подачи заявления в бумажной форме;
- расширены основания для отказа в предоставлении или лишения статуса лица с инвалидностью вследствие войны или члена семьи погибшего - на основании признания судом виновным совершении умышленного преступления против основ национальной безопасности Украины, или умышленного преступления против установленного порядка несения военной службы.
Напомним
Для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью правительство ввело компенсационные программы для работодателей.