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Обманул семью павшего крестника: закарпатца подозревают в присвоении помощи семье погибшего воина

Обманул семью павшего крестника: закарпатца подозревают в присвоении помощи семье погибшего воина

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 15:10  •  5488 просмотра

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На Закарпатье мужчина обманул семью своего погибшего крестника-воина на несколько миллионов гривен. Подозреваемый присвоил почти всю государственную помощь, оставив семье лишь 350 тысяч гривен из 7 миллионов.

На Закарпатье полиция сообщила о подозрении злоумышленнику, который обманул семью погибшего защитника, своего крестника, на несколько миллионов гривен. Об этом УНН пишет со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Сообщается, что подозреваемый, который является крестным отцом погибшего, предложил его матери помощь в оформлении документов по получению единовременной денежной выплаты от государства. 

После открытия счета в банке злоумышленник убедил женщину оставить банковскую карточку у него и заверил, что начисленные средства потратит на обустройство места захоронения военного, а остальные - перечислит сыну погибшего.

Когда он вернул банковскую карточку потерпевшим, на счету было всего 350 тысяч грвень вместо начисленных государством 7 млн - злоумышленник присвоил почти всю денежную помощь

- добавили в полиции.

Следователи сообщили ему о подозрении и сейчас он находится под стражей.

Напомним

В Киеве полицейские задержали мошенника, который выдавал себя за волонтера и обманывал людей, которые хотели приобрести военное снаряжение. Он получал оплату, но присылал пустые посылки, обманув 19 человек на почти 600 тысяч гривен.

Кабмин изменил порядок оформления инвалидности из-за войны и статуса члена семьи погибшего защитника15 октября 2024, 12:01 • 11862 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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