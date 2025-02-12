"Ось так путін хоче завершення війни" - в Офісі Президента відреагували на удари балістикою по Києву та області

росія завдала ракетного удару із балістики по Києву та області. Це показує, як російський диктатор "хоче" завершення війни, заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

"росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО /ПРО працювала по балістиці. Ось так путін хоче завершення війни", - написав Єрмак.

Раніше повідомлялось, що у Голосіївському та Подільському районах Києва зафіксовано влучання уламків та загорання. На місце події виїхали екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.