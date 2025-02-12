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06:50 • 21415 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 64557 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 129533 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 188262 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 151662 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141512 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119068 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108567 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103115 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 147922 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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"Ось так путін хоче завершення війни" - в Офісі Президента відреагували на удари балістикою по Києву та області

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Російські війська здійснили ракетний удар по Києву та Київській області. Системи протиповітряної та протиракетної оборони працювали по балістичних цілях.

росія завдала ракетного удару із балістики по Києву та області. Це показує, як російський диктатор "хоче" завершення війни, заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН

"росія здійснила ракетний удар по Києву та Київщині, ППО /ПРО працювала по балістиці. Ось так путін хоче завершення війни", - написав Єрмак. 

Раніше повідомлялось, що у Голосіївському та Подільському районах Києва зафіксовано влучання уламків та загорання. На місце події виїхали екстрені служби, інформація про постраждалих уточнюється.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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