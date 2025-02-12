«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области
Киев • УНН
Российские войска осуществили ракетный удар по Киеву и Киевской области. Системы противовоздушной и противоракетной обороны работали по баллистическим целям.
россия нанесла ракетный удар по баллистике по Киеву и области. Это показывает, как российский диктатор «хочет» завершения войны, заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
«россия осуществила ракетный удар по Киеву и Киевщине, ПВО/ПРО работала по баллистике. Вот так путин хочет завершения войны», - написал Ермак.
Ранее сообщалось, что в Голосеевском и Подольском районах Киева зафиксировано попадание обломков и возгорание. На место происшествия выехали экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.