«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

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Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 81890 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 105495 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
11 февраля, 15:18 • 107591 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
11 февраля, 15:05 • 108106 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
11 февраля, 14:52 • 102467 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
11 февраля, 14:35 • 91212 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
11 февраля, 14:09 • 74617 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
11 февраля, 10:46 • 102572 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

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"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 109858 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
11 февраля, 07:08 • 147532 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

«Вот так путин хочет завершения войны» - в Офисе Президента отреагировали на удары баллистикой по Киеву и области

Киев  •  УНН

 • 3949 просмотра

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Российские войска осуществили ракетный удар по Киеву и Киевской области. Системы противовоздушной и противоракетной обороны работали по баллистическим целям.

россия нанесла ракетный удар по баллистике по Киеву и области. Это показывает, как российский диктатор «хочет» завершения войны, заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН

«россия осуществила ракетный удар по Киеву и Киевщине, ПВО/ПРО работала по баллистике. Вот так путин хочет завершения войны», - написал Ермак. 

Ранее сообщалось, что в Голосеевском и Подольском районах Киева зафиксировано попадание обломков и возгорание. На место происшествия выехали экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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