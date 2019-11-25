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Оржель очікує, що до 26 грудня відбудеться повна сертифікація оператора ГТС України

Оржель очікує, що до 26 грудня відбудеться повна сертифікація оператора ГТС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель очікує, що до 26 грудня відбудеться повна сертифікація ТОВ "Оператор ГТС України". Про це він заявив на брифінгу щодо змін у сфері енергетики і екології, передає кореспондент УНН.

“У цю п’ятницю ми вже отримали попередню сертифікацію в українського регулятора — українського газотранспортного оператора. Документи вже направлені в Energy Community, той, хто підтверджує сертифікацію. Я думаю, що до 26 грудня ми отримаємо повну сертифікацію ГТС”, — сказав Оржель.

За його словами, проекти договорів, як того вимагає європейське законодавство, вже відправлені Газпрому.

“Маю надію, що і російська сторона, зважаючи на те, що забезпечення безпеки постачання, стабільність безпеки постачання збільшує політично і економічно саму перевагу газу, як палива з постачання. Я думаю, що російська сторона також зацікавлена в тому, щоб підписати договір на транспортування”, — зазначив Оржель.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила попереднє рішення про сертифікацію ТОВ “Оператор ГТС України”. За відповідне рішення члени НКРЕКП проголосували 22 листопада на засіданні.

Як повідомив УНН, НАК “Нафтогаз України” відправив російському ПАТ “Газпром” відповідь на пропозицію щодо транзиту газу, де вказано, що сторони мають продовжувати обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі за участю Єврокомісії.

Додамо, що 18 листопада стало відомо, що Нафтогаз отримав пропозицію Газпрому щодо транзиту газу. Йдеться про умови транспортування газу територією України з 2020 року, адже чинний контракт з російською стороною завершується наприкінці цього року. Переговори на цю тему ведуться у тристоронньому форматі - за участю представників України, Росії та Єврокомісії.

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