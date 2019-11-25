Оржель ожидает, что до 26 декабря завершится полная сертификация оператора ГТС Украины

"В эту пятницу мы уже получили предварительное сертификацию украинского регулятора - украинского газотранспортного оператора. Документы уже направлены в Energy Community, тот, кто подтверждает сертификацию. Я думаю, что до 26 декабря мы получим полную сертификацию ГТС", - сказал Оржель.

По его словам, проекты договоров, как того требует европейское законодательство, уже отправлены Газпрому.

"Надеюсь, что и российская сторона, несмотря на то, что обеспечение безопасности поставок, стабильность безопасности поставок увеличивает политически и экономически преимущество газа, как топлива по снабжению. Я думаю, что российская сторона также заинтересована в том, чтобы подписать договор на транспортировку", - отметил Оржель.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила предварительное решение о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины". За соответствующее решение члены НКРЭКУ проголосовали 22 ноября на заседании.

Как сообщил УНН, НАК "Нафтогаз Украины" отправил российскому ПАО "Газпром" ответ на предложение о транзите газа, где указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Добавим, что 18 ноября стало известно, что Нафтогаз получил предложение Газпрома по транзиту газа. Речь идет об условиях транспортировки газа по территории Украины с 2020 года, ведь действующий контракт с российской стороной завершается в конце этого года. Переговоры на эту тему ведутся в трехстороннем формате - с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии.