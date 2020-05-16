Організатори “Євробачення” назвали Роттердам містом конкурсу в 2021 році

Проведення 65-й ​​конкурсу “Євробачення” повинно було відбутись в цьому місті в травні поточного року, проте наприкінці березня його скасували через пандемію коронавірусу. Деталі про проведення конкурсу в наступному році, зокрема й дати, будуть опубліковані найближчим часом.

Як наголошується на сайті організаторів, на сьогоднішній день 18 артистів, виступи яких планувалися в цьому році, підтвердили, що будуть представляти свою країну в 2021-м.

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Країни-учасниці зможуть самостійно вирішити, якого виконавця або артистів відправити на конкурс в наступному році. Це можуть бути музиканти, обрані для участі в “Євробаченні-2020”, або нові учасники. Україну на конкурсі у 2021 році представлятиме гурт Go-A, які перемогли на етапі Національного відбору цього року.

Замість скасованого конкурсу організатори 16 травня показали спеціальне шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Виступи провів 41 учасник “Євробачення-2020”, а також конкурсанти минулих років.