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Организаторы "Евровидения" назвали Роттердам городом конкурса в 2021 году

Киев • УНН

 • 15275 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Международный музыкальный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме. Об этом сообщается на сайте организатора конкурса, передает УНН.

Организаторы "Евровидения" назвали Роттердам городом конкурса в 2021 году

Проведение 65-й конкурса “Евровидение” должно было состояться в этом городе в мае текущего года, однако в конце марта его отменили из-за пандемии коронавируса. Детали о проведении конкурса в следующем году, в том числе даты, будут опубликованы в ближайшее время.

Как отмечается на сайте организаторов, на сегодняшний день 18 артистов, выступления которых планировались в этом году, подтвердили, что будут представлять свою страну в 2021-м.

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Страны-участницы смогут самостоятельно решить, какого исполнителя или артистов отправить на конкурс в следующем году. Это могут быть музыканты, выбранные для участия в “Евровидении-2020”, или новые участники. Украину на конкурсе в 2021 году будет представлять группа Go-A, которые победили на этапе Национального отбора этого года.

Вместо отмененного конкурса организаторы 16 мая показали специальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light. Выступления провел 41 участник “Евровидения-2020”, а также конкурсанты прошлых лет.

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