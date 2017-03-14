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Організатори опублікували список учасників Євробачення-2017

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Організатори оприлюднили список країн-учасниць, які представлять себе у першому-другому півфіналі та у фіналі пісенного конкурсу, передає УНН з посиланням на офіційний сайт Євробачення-2017.

Наразі відомі всі учасники пісенного конкурсу. На офіційному сайті змагань опубліковані імена виконавців, які представлять свої країни, а також назви їхніх пісень.

Так, 9 травня у першому півфіналі виступатимуть 18 учасників: Албанія (Lindita), Вірменія (Artsvik), Австралія (Isaiah), Азербайджан (DiHaj), Бельгія (Blanche), Кіпр (Hovig), Чеська Республіка (Martina Bárta), Фінляндія (Norma John), Грузія (Tamara Gachechiladze), Греція (Demy), Ісландія (Svala), Латвія (Triana), Молдавія (Sunstroke Project), Чорногорія (Slavko Kalezić), Польща (Kasia Mos), Португалія (Salvador Sobral), Словенія (Omar Naber), Швеція (Robin Bengtsson).

У другому півфіналі, який відбудеться 11 травня, виступатимуть 19 країн: Австрія (Nathan Trent), Білорусь (Naviband), Болгарія (Kristian Kostov), Хорватія (Jacques Houdek), Данія (Anja), Естонія (Koit Toome and Laura), КЮР Македонія (Jana Burčeska), Угорщина (Joci Pápai), Ірландія (Brendan Murray), Ізраїль (IMRI), Литва (Fusedmarc), Мальта (Claudia Faniello), Норвегія (JOWST), Румунія (Ilinca ft. Alex Florea), Росія (Julia Samoylova), Сан-Маріно (Valentina Monetta and Jimmie Wilson), Сербія (Tijana Bogićević), Швейцарія (Timebelle), Нідерланди (OG3NE).

І в фіналі “Євробачення 2017”, яке відбудеться 13 травня, будуть шість країн: Франція (Alma), Німеччина (Levina), Італія (Francesco Gabbani), Іспанія (Manel Navarro), Україна (O.Torvald) та Велика Британія (Lucie Jones).

Нагадаємо, що представники України — рок-гурт O.Torvald — виступатимуть під 22-м порядковим номером у фіналі міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2017”.

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