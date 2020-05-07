Опубліковано постанову уряду про продовження карантину до 22 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Постанову про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України оприлюднений на Урядовому порталі. Документ передбачає продовження карантину до 22 травня та пом’якшення деяких обмежень з 11 травня, передає УНН.
Так, 4 травня уряд ухвалив відповідний проект постанови, який продовжує в Україні карантин до 22 травня та пом'якшує карантин з 11 травня.
Очікується, що пом’якшення з 11 травня торкнуться: відкриття парків, скверів, зон відпочинку, перукарень, манікюрних, педікюрних салонів, салонів краси, за відповідних умов, що розроблені і будуть представлені МОЗ, щодо дотримання протиепідемічних заходів в усіх цих сферах.
Також це - робота закладів громадського харчування на виніс, робота літніх майданчиків кафе і ресторанів, розташованих під відкритим небом у закладах, що зареєстровані як оператори потужності.
Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Дмитро Шмигаль раніше повідомив, які послаблення карантину плануються з 11 травня.