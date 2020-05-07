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Опубликовано постановление правительства о продлении карантина до 22 мая

Киев • УНН

 • 41852 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Постановление о внесении изменений в некоторые акты Кабинета министров Украины обнародовано на Правительственном портале. Документ предусматривает продление карантина до 22 мая и смягчение некоторых ограничений с 11 мая, передает УНН.

Опубликовано постановление правительства о продлении карантина до 22 мая

Так, 4 мая правительство приняло соответствующий проект постановления, который продолжает в Украине карантин до 22 мая и смягчает карантин с 11 мая.

Ожидается, что смягчение с 11 мая коснутся: открытия парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты, при соответствующих условиях, разработанных и представленных Минздравом, по соблюдению противоэпидемических мероприятий во всех этих сферах.

Также это - работа общепита на вынос, работа летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощности.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль ранее сообщил, какие ослабления карантина планируются с 11 мая.

Украинские Национальные Новости

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