Оприлюднили фото з місця падіння винищувача Су-27
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У мережі з'явилися фотографії з місця падіння у Житомирській області винищувача Су-27, внаслідок чого загинув пілот. Світлини опублікував нідерландський журнал Scramble про цивільну та військову авіацію, передає УНН.
"Scramble були надані деякі фотографії аварії літака Су-27 в Україні, у якій загинув пілот. На фото ви бачите Су-27 синього кольору... у полі поруч із аеродромом "Озерне", - зазначило видання.
Причина аварії, що сталася 15 грудня, досі невідома, відзначає журнал.
"Ймовірно, пілот не знав про фактичну висоту свого літака. Сам Flanker (кодове позначення НАТО Су-27 - ред.) повністю зруйнований, і він явно ковзав по полю горизонтально. Flanker базувався в Миргороді", - вказано у публікації.
Нагадаємо, 15 грудня у Житомирській області при заході на посадку на військовий аеродром "Озерне" розбився винищувач Су-27. На борту був один пілот, він загинув. За розслідування падіння винищувача взялося Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво у справі веде Головна військова прокуратура.
У пілота, який загинув через падіння, залишилися дружина та донька. Він брав участь в АТО у 2014 році.