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Обнародовали фото с места падения истребителя Су-27

Киев • УНН

 • 29826 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В сети появились фотографии с места падения в Житомирской области истребителя Су-27, в результате чего погиб пилот. Фотографии опубликовал нидерландский журнал Scramble о гражданской и военной авиации, передает УНН.

Обнародовали фото с места падения истребителя Су-27

"Scramble были предоставлены некоторые фотографии аварии самолета Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На фото вы видите Су-27 синего цвета ... в поле рядом с аэродромом "Озерное", - отметило издание.

Причина аварии, произошедшей 15 декабря, до сих пор неизвестна, отмечает журнал.

"Вероятно, пилот не знал о фактической высоте своего самолета. Сам Flanker (кодовое обозначение НАТО Су-27 - ред.) полностью разрушен, и он явно скользил по полю горизонтально. Flanker базировался в Миргороде", - указано в публикации.

Напомним, 15 декабря в Житомирской области при заходе на посадку на военный аэродром "Озерное" разбился истребитель Су-27. На борту был один пилот, он погиб. За расследование падения истребителя взялось Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство по делу ведет Главная военная прокуратура.

У пилота, который погиб из-за падения, остались жена и дочь. Он принимал участие в АТО в 2014 году.

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