Обнародовали фото с места падения истребителя Су-27
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В сети появились фотографии с места падения в Житомирской области истребителя Су-27, в результате чего погиб пилот. Фотографии опубликовал нидерландский журнал Scramble о гражданской и военной авиации, передает УНН.
"Scramble были предоставлены некоторые фотографии аварии самолета Су-27 в Украине, в которой погиб пилот. На фото вы видите Су-27 синего цвета ... в поле рядом с аэродромом "Озерное", - отметило издание.
Причина аварии, произошедшей 15 декабря, до сих пор неизвестна, отмечает журнал.
"Вероятно, пилот не знал о фактической высоте своего самолета. Сам Flanker (кодовое обозначение НАТО Су-27 - ред.) полностью разрушен, и он явно скользил по полю горизонтально. Flanker базировался в Миргороде", - указано в публикации.
Напомним, 15 декабря в Житомирской области при заходе на посадку на военный аэродром "Озерное" разбился истребитель Су-27. На борту был один пилот, он погиб. За расследование падения истребителя взялось Государственное бюро расследований. Процессуальное руководство по делу ведет Главная военная прокуратура.
У пилота, который погиб из-за падения, остались жена и дочь. Он принимал участие в АТО в 2014 году.