Опозиції хочуть віддати керівні посади у чотирьох комітетах Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Партія "Слуга народу" пропонує віддати опозиції керівні посади у чотирьох комітетах Верховної Ради. Про це журналістам повідомив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков після засіданням підготовчої депутатської групи у понеділок, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання, скільки комітетів планується віддати опозиції, він зазначив, що під час засідання лунали пропозиції, неостаточно прийняті, щодо того, щоб віддати опозиції керівні посади у комітеті з питань молоді спорту, комітеті з питань свободи слова.
"Те що ми говоримо в якості керівних посад саме керівників комітетів, ми (партія "Слуга народу" - ред.) пропонуємо з питань прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій (комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, деокупації Криму, прав національних меншин, міжнаціональних відносин – ред.). Друге це свобода слова (комітет з питань свободи слова – ред.), молодьспорт (комітет з питань молоді та спорту – ред.), євроінтеграція (комітет з питань інтеграції України з Європейським союзом – ред.) і питання ще комісія з питань ветеранів", - сказав Разумков, додавши, що не може озвучити прізвища кандидатів.
Водночас, він підтвердив, що не всі партії ще подали свої кандидатури.
"Це теж правда. Я думаю що до вечора ми отримаємо вже всі пропозиції щодо керівного складу у комітетах і на ранок вийдемо з якоюсь консолідованою позицією", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, партія "Слуга народу" хоче перебрати головування у 21 комітеті Верховної Ради.
Раніше представник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявляв, що найбільше керівних посад у комітетах Ради отримала партія "Голос".