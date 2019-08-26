Підготовча група попередньо проголосувала за створення спецкомісії з питань ветеранів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Підготовча депутатська група попередньо проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. Про це журналістам повідомив народний депутат партії "Європейська солідарність" Артур Герасимов після засідання підготовчої депутатської групи у понеділок, передає кореспондент УНН.
"Підготовча підгрупа попередньо проголосувала за створення тимчасової спеціальної комісії з питань ветеранів. І на її керівництво було одноголосно обрано представника "Європейської солідарності" Яну Зінкевич", - сказав Герасимов.
Нагадаємо, раніше у партії "Слуга народу" заявили, що для лобіювання прав ветеранів плодити бюрократію у вигляді комітетів чи цілих міністерств не потрібно.
Водночас, Зеленський заявляв, що Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідовано.