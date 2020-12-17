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Опитування: близько 30% українців вважають, що заходи протидії COVID-19 у країні занадто м’які

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні майже 30% опитаних вважають, що запроваджені владою заходи щодо боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19 є занадто м’якими, 9% навпаки - надто жорсткими. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.

Опитування: близько 30% українців вважають, що заходи протидії COVID-19 у країні занадто м’які

"49% опитаних вважають заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом, оптимальними. 29% вважають їх надто м’якими, 9% навпаки - надто жорсткими", - йдеться у результатах дослідження.

Також повідомляється, що 82% вважають, що зараз Україні більше не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. 10% - що не вистачає більше свобод, навіть якщо це зменшить порядок. За останні 3 роки запит на порядок досить зріс (з 63 до 82%).

Зазначається, що опитування проведено 12-14 грудня 2020 року серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна: за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність - 2500 респондентів. Метод опитування - CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня.

Як повідомлялося, у МОЗ порадили утриматись від подорожей під час новорічних свят.

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